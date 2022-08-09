Татарский общественник Азат Гайнутдинов признал наличие в тюрьмах республики проблемы с питанием заключённых.
Как пишет inkazan.ru, дело касается особенностей питания, связанных с религиозными убеждениями. По мнению Гайнутдинова, изменения в меню заключённых, придерживающихся вегетарианства, веганства, постных блюд можно произвести только на законодательном уровне.
Гайнутдинов отметил, что возможность введения постного меню в тюрьмах среди мусульманского руководства обсуждается уже давно. Именно такой вид питания станет возможно приспосабливать для тех, кто придерживается той или иной веры.
Вопрос изменения питания в тюрьмах в ближайшее время собираются обсудить муфтий Татарстана Камиль Самигуллин с митрополитом Кириллом.
Ранее СМИ писали, что в татарском СИЗО задержанные мусульмане мучаются от голода, отказываясь от подаваемой там свинины.
Представители УФСИН эту информацию опровергли, сообщив, что у них никто не голодает, а из трёх видов питания — свинины, курицы и говядины — заключённые могут выбрать наиболее подходящий для себя вариант.
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