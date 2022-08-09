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В ДУМ РТ признали, что в татарских тюрьмах имеется проблема с питанием

Общество

Татарский общественник Азат Гайнутдинов признал наличие в тюрьмах республики проблемы с питанием заключённых.

В ДУМ РТ признали, что в татарских тюрьмах имеется проблема с питанием

Как пишет inkazan.ru, дело касается особенностей питания, связанных с религиозными убеждениями. По мнению Гайнутдинова, изменения в меню заключённых, придерживающихся вегетарианства, веганства, постных блюд можно произвести только на законодательном уровне.

Гайнутдинов отметил, что возможность введения постного меню в тюрьмах среди мусульманского руководства обсуждается уже давно. Именно такой вид питания станет возможно приспосабливать для тех, кто придерживается той или иной веры.

Вопрос изменения питания в тюрьмах в ближайшее время собираются обсудить муфтий Татарстана Камиль Самигуллин с митрополитом Кириллом.

Ранее СМИ писали, что в татарском СИЗО задержанные мусульмане мучаются от голода, отказываясь от подаваемой там свинины.

Представители УФСИН эту информацию опровергли, сообщив, что у них никто не голодает, а из трёх видов питания — свинины, курицы и говядины — заключённые могут выбрать наиболее подходящий для себя вариант.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
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