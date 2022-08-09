Садальский о призыве Зеленского закрыть границы россиянам: будут удары по России

Президент Украины Владимир Зеленский хочет сделать мейнстримом в мире идею о том, что ответственность за начало специальной военной операции несёт всё население России. Такое мнение высказал актёр Станислав Садальский в своём Telegram-канале.

Он считает, что главное в призыве Зеленского к Западу закрыть въезд для всех россиян за границу на год именно это.

Но за границу ездят не только отдыхать, у кого-то может быть там бизнес, у кого-то хобби, родственники или друзья, контакты по работе или искусству, напомнил артист.

По его мнению, далее будут последствия — начиная от конфискации любых денег и иных материальных ценностей у любых граждан России и заканчивая легитимизацией ударов по России с массовой гибелью мирного населения.

"Это позволит оправдать любое беззаконие в отношении любого гражданина России. Правильное предложение, но не полное. Нужно пустить на Запад всех свидомых. Пусть они устроят этим западным странам веселую жизнь", — заключил Садальский.