Малежик о закрытии ток-шоу с Малаховым: "Громко хрюкаешь, тебе — благодарность"

Певец и композитор Вячеслав Малежик в беседе с Pravda.Ru сравнил ток-шоу Андрея Малахова с болотом, а зрителей таких передач — с хрюкающими свиньями.

Татьяна Буланова не одобрила идею изгнать с российского телевидения развлекательные ток-шоу, так как, по её мнению, публика нуждается в развлекательном контенте.

Советский и российский эстрадный певец, поэт, композитор, заслуженный артист России Вячеслав Малежик не согласился с Булановой.

"Я за то, чтобы был худсовет, чтобы цензуру ввели. Потому что зачастую в ток-шоу, которые бывают по телевидению, поднимаются темы, которые достойны телевидения. Телевидение должно, на мой взгляд, воспитывать, прежде всего. А здесь нас призывают в болото и заставляют нас хрюкать. Причем, если громко хрюкаешь, тебе за это еще выписывают благодарность", — выразил своё мнение музыкант.

Ранее актриса Мария Шукшина выразила уверенность в том, что российское ТВ выполняет вражеские заказы.