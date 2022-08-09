Певец и композитор Вячеслав Малежик в беседе с Pravda.Ru сравнил ток-шоу Андрея Малахова с болотом, а зрителей таких передач — с хрюкающими свиньями.
Татьяна Буланова не одобрила идею изгнать с российского телевидения развлекательные ток-шоу, так как, по её мнению, публика нуждается в развлекательном контенте.
Советский и российский эстрадный певец, поэт, композитор, заслуженный артист России Вячеслав Малежик не согласился с Булановой.
"Я за то, чтобы был худсовет, чтобы цензуру ввели. Потому что зачастую в ток-шоу, которые бывают по телевидению, поднимаются темы, которые достойны телевидения. Телевидение должно, на мой взгляд, воспитывать, прежде всего. А здесь нас призывают в болото и заставляют нас хрюкать. Причем, если громко хрюкаешь, тебе за это еще выписывают благодарность", — выразил своё мнение музыкант.
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