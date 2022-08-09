Песня, в 2008-ом спетая Соловьевым, оказалась пророческой для Украины и ЕС

Современная жизнь крайне богата на сюрпризы. Причем такие, ожидать которых и голову никому прийти не может. Например, шутки юмористов, прозвучавшие много лет назад, вдруг оказываются пророческими.

Pravda.Ru уже рассказывала, как сбываются слова писателя-сатирика Михаила Задорнова. А "Царьград" обнаружил еще одно "эстрадно-юмористическое" пророчество. От исполнения которого, думается, совсем не смешно ни стране, где президент — сам бывший комик, ни старушке-Европе.

14 лет назад (в 2008 году) в телешоу, где вручались антипремии "Серебряный калош", тележурналист Владимир Соловьёв спел с хором Московского военного округа песню-пародию на советский хит про силу улыбки и ее влияние на настроение человека. Композиция называлась "Перекроем Украине газ, и хорошее настроение не покинет больше вас…":

"Если Украина скоро вступит в НАТО, Или вдруг Сердючка запоет про нас, Злиться мы не будем – ссориться не надо – Мы возьмем и перекроем Украине газ…»

В песне, кстати, не только про Незалежную. Есть там и про проблемы ее сегодняшних союзников:

"У Европы тоже каждый день проблемы. И американский там уже спецназ. Мы лишь улыбнёмся — сами разберутся. Ну а ночью перекроем и Европе газ", — спел Соловьёв под смех и аплодисменты зала.

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