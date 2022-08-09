Современная жизнь крайне богата на сюрпризы. Причем такие, ожидать которых и голову никому прийти не может. Например, шутки юмористов, прозвучавшие много лет назад, вдруг оказываются пророческими.
Pravda.Ru уже рассказывала, как сбываются слова писателя-сатирика Михаила Задорнова. А "Царьград" обнаружил еще одно "эстрадно-юмористическое" пророчество. От исполнения которого, думается, совсем не смешно ни стране, где президент — сам бывший комик, ни старушке-Европе.
14 лет назад (в 2008 году) в телешоу, где вручались антипремии "Серебряный калош", тележурналист Владимир Соловьёв спел с хором Московского военного округа песню-пародию на советский хит про силу улыбки и ее влияние на настроение человека. Композиция называлась "Перекроем Украине газ, и хорошее настроение не покинет больше вас…":
"Если Украина скоро вступит в НАТО,
Или вдруг Сердючка запоет про нас,
Злиться мы не будем – ссориться не надо –
Мы возьмем и перекроем Украине газ…»
В песне, кстати, не только про Незалежную. Есть там и про проблемы ее сегодняшних союзников:
"У Европы тоже каждый день проблемы.
И американский там уже спецназ.
Мы лишь улыбнёмся — сами разберутся.
Ну а ночью перекроем и Европе газ", — спел Соловьёв под смех и аплодисменты зала.
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На Украине на стадии обсуждения находится конкретный сценарий удара по Крымскому мосту со стороны моря.