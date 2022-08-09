Телеведущий Михаил Шац рассказал о своей встрече в России с патриотично настроенным гражданином, наклеившим на свою машину букву Z.
Михаил Шац не одобрил поведение россиян, патриотизм которых проявляется в виде демонстрации символов Z, приклеенных на автомобиль.
Звезда ТВ рассказал, что при посещении России ему бросился в глаза автомобиль, владелец которого поддерживает спецоперацию на Украине. Об этом свидетельствовала буква Z, украшающая транспортное средство.
"Я последний раз был в России в конце апреля. На несколько дней туда съездил по делам. Я проехал от Санкт-Петербурга до Москвы и обратно на машине", — сказал супруг Татьяны Лазаревой в интервью YouTube-каналу RISODROM.
Ранее эмигрировавший в Израиль Михаил Шац, рассказал, что возможно больше не вернётся на родину.
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На Украине на стадии обсуждения находится конкретный сценарий удара по Крымскому мосту со стороны моря.