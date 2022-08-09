Михаил Шац раскритиковал патриотов с символами Z на машинах

Телеведущий Михаил Шац рассказал о своей встрече в России с патриотично настроенным гражданином, наклеившим на свою машину букву Z.

Михаил Шац не одобрил поведение россиян, патриотизм которых проявляется в виде демонстрации символов Z, приклеенных на автомобиль.

Звезда ТВ рассказал, что при посещении России ему бросился в глаза автомобиль, владелец которого поддерживает спецоперацию на Украине. Об этом свидетельствовала буква Z, украшающая транспортное средство.

"Я последний раз был в России в конце апреля. На несколько дней туда съездил по делам. Я проехал от Санкт-Петербурга до Москвы и обратно на машине", — сказал супруг Татьяны Лазаревой в интервью YouTube-каналу RISODROM.

Ранее эмигрировавший в Израиль Михаил Шац, рассказал, что возможно больше не вернётся на родину.