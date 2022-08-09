Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В Новосибирске возмущены сносом памятной стелы ради нового отеля
Минобороны: батальон 14-й механизированной бригады ВСУ потерял более 340 солдат
РФ уничтожила склад боеприпасов к РСЗО HIMARS и гаубицам M777 под Уманью
Эксперт Рожин уличил США в обмане с поставками РСЗО HIMARS на Украину
Макаревич рассказал о планах вернуться в Россию с концертами
Брутер о новом блоке против НАТО: "До Третьей мировой войны мы уже докатились"
Политолог Оленченко: в Германии и Австрии по-прежнему уважают Путина и РФ
Медведев о предложении Каллас не пускать россиян в ЕС: "Нацистская хрень"
AT: гиперзвуковая ракета Индии BrahMos опирается на технологии "Циркона"

Песков о призывах очистить Европу от русских: "Вовсю платят по счетам"

Общество

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о намерениях западных стран выдворять русских из Европы.

Песков о призывах очистить Европу от русских: "Вовсю платят по счетам"

Песков не верит в то, что Россию можно изолировать от остального мира. Он уверен, что Запад дорого заплатит за попытки избавиться от россиян.

С призывом не отделять "хороших" русских от "плохих" высказался Владимир Зеленский. Президент Украины считает, что абсолютно все граждане РФ несут ответственность за происходящее, поэтому всех их следует наказать запретом посещать страны Европы.

"Ну к таким заявлениям можно относиться только негативно — это однозначно. Что касается изоляции, ну это невозможно, и все попытки "наказать" нашу страну, они тоже привносят дополнительную стоимость для тех стран, которые это пытаются сделать. Этого не нужно забывать, и они сейчас по этим счетам вовсю платят", — цитирует слова Пескова "Осторожно Media".

Ранее Дмитрий Медведев прокомментировал призыв лидера Украины "призвать к ответственности всё население России" в связи с проведением спецоперации на Украине.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Мир. Новости мира
Рожин: в Киеве обсуждают британский план удара по Крымскому мосту

На Украине на стадии обсуждения находится конкретный сценарий удара по Крымскому мосту со стороны моря.

Рожин: в Киеве обсуждают британский план удара по Крымскому мосту
Украина собрала миллионную армию под Харьковом для вторжения в РФ
Силовые структуры
Украина собрала миллионную армию под Харьковом для вторжения в РФ
Политика. Новости и аналитика
Sohu: Лондон запустил процесс, который приведёт к отмене антироссийских санкций
Мир. Новости мира
Зеленский и Макрон стали звёздами гей-парада в Амстердаме
Любовь Степушова Казахстан не оправился от попытки госпереворота и идёт по пути Украины Любовь Степушова Александр Артамонов Военный эксперт проанализировал поставки западного оружия на Украину Александр Артамонов Ярас Валюкенас Человеческое сообщество в депрессии. Как вновь закрыть врата ада? Ярас Валюкенас
Экономика и бизнес
Baijiahao: Германию ждёт сюрприз при попытке запуска "Северного потока-2"
Силовые структуры
Командование ВВС Украины жалуется на применение Россией ракет Х-47М "Кинжал"
Руденко: дуэль между двумя группами спецназа закончилась не в пользу ВСУ
Силовые структуры
Руденко: дуэль между двумя группами спецназа закончилась не в пользу ВСУ
Последние материалы
Макаревич рассказал о планах вернуться в Россию с концертами
Брутер о новом блоке против НАТО: "До Третьей мировой войны мы уже докатились"
Политолог Оленченко: в Германии и Австрии по-прежнему уважают Путина и РФ
Медведев о предложении Каллас не пускать россиян в ЕС: "Нацистская хрень"
AT: гиперзвуковая ракета Индии BrahMos опирается на технологии "Циркона"
Песков: завод турецких беспилотников на Украине будет уничтожен
Песков: Евросоюз уже платит по счетам из-за прихотей Зеленского
Тригуб о добровольческом движении на Украине: "Из 100 человек останутся трое"
Песков о призывах очистить Европу от русских: "Вовсю платят по счетам"
Политолог Брутер: для противостояния НАТО необходим российско-китайский блок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников