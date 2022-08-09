Песков о призывах очистить Европу от русских: "Вовсю платят по счетам"

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о намерениях западных стран выдворять русских из Европы.

Песков не верит в то, что Россию можно изолировать от остального мира. Он уверен, что Запад дорого заплатит за попытки избавиться от россиян.

С призывом не отделять "хороших" русских от "плохих" высказался Владимир Зеленский. Президент Украины считает, что абсолютно все граждане РФ несут ответственность за происходящее, поэтому всех их следует наказать запретом посещать страны Европы.

"Ну к таким заявлениям можно относиться только негативно — это однозначно. Что касается изоляции, ну это невозможно, и все попытки "наказать" нашу страну, они тоже привносят дополнительную стоимость для тех стран, которые это пытаются сделать. Этого не нужно забывать, и они сейчас по этим счетам вовсю платят", — цитирует слова Пескова "Осторожно Media".

Ранее Дмитрий Медведев прокомментировал призыв лидера Украины "призвать к ответственности всё население России" в связи с проведением спецоперации на Украине.