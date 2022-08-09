"Маленькая Мисс Россия" пройдет на "Роза Хутор"

Всероссийский конкурс "Маленькая Мисс Россия" впервые пройдет на курорте с 20 по 24 августа.

Более десяти лет конкурс по традиции проходит в Сочи и считается главным смотром творчества и моды для юных красавиц. В этот раз организаторы решили покорить новую высоту и подняться в горы.

"Конкурс "Маленькая Мисс Россия" уже много лет считается стартовой площадкой для начинающих звезд и площадкой для продвижения профессиональных юных артистов и моделей России. "Роза Хутор" является семейным курортом, где собраны активности для любых возрастов, поэтому мы с большим удовольствием поддержали инициативу провести конкурс "Маленькая Мисс Россия" в горах. Прекрасные окружающие пейзажи только подчеркнут красоту и ум юных красавиц", — отмечают в пресс-службе горного курорта "Роза Хутор".

Участницами конкурса "Маленькая мисс Россия" на "Роза Хутор" станут 60 девочек от трех до 16 лет. В кастинге участвовали более чем 2000 претенденток из 50 крупных городов России. Они смогут посетить мастер- классы от известных людей в сфере шоу-бизнеса и fashion-индустрии. С юными и маленькими мисс будут работать профессиональные стилисты и визажисты, известные постановщики показов и хореографы. На шоу талантов юные мисс продемонстрируют яркие творческие номера циркового и театрального искусства, вокала, хореографии и инструментального жанра. Также в рамках конкурса пройдут показы детской недели моды LiL AngeL. Во время проведения мероприятий будет организована онлайн-трансляция, ожидается, что ее посмотрят более 500 тысяч зрителей. Конкурсантки, одержавшие победу во всероссийском конкурсе "Маленькая мисс России 2022", станут участницами международного конкурса Little miss and mister World 2023, где представят нашу страну.

Программа конкурса

20 августа

18:00 Открытие. Шоу "Моя Россия"

Показы от международной академии красоты "Георгий Кот"

Показы костюмов от костюмеров России

Конкурсный этап "Мой город" от участниц конкурса "Маленькая мисс Россия"

21 августа

17:00 Показы дизайнеров России в рамках детской недели моды LiL Angel

18:00 Визитка национальном костюме от участниц конкурса "Маленькая мисс Россия"

22 августа

10:00 Премия "Талант года" от участниц конкурса "Маленькая мисс Россия"

18:00 Закрытие. Церемония награждения детской недели моды LiL Angel. Дискотека

Показ бренда Choupette

24 августа

18:00 Финальное шоу конкурса "Маленькая мисс Россия 2022". Дискотека.