Россиян порядком взволновала новость о том, что Минцифры предложило отменить штрафы за продажу гаджетов без предустановленного обязательного российского ПО. По словам независимого эксперта FMCG-рынка Александра Анфиногенова, вряд ли поставщики гаджетов в рамках параллельного импорта будут "выковыривать" русский язык из "начинки" электроники.
Как подчеркнул Анфиногенов, прекратить продавать ПО и приложения на русском языке могут сами магазины, но и это маловероятно.
"Все операционные системы локализованы для различных языков и стран, выковыривать русский язык оттуда никто не будет. Сами магазины гипотетически могут перестать продавать приложения, где есть русский язык. Но тем самым они ущемят большое количество пользователей, которые не живут в России", — пояснил эксперт в беседе с Телеканалом "360".
Как подчеркнул эксперт, с точки зрения ведения бизнеса, такой шаг навредит лишь самим иностранным компаниям. В противном случае, в России найдутся специалисты, которые смогут устранить эту проблему, резюмировал Анфиногенов.
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