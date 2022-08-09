Анфиногенов: никто не будет "выковыривать" русский язык с иностранных смартфонов

Россиян порядком взволновала новость о том, что Минцифры предложило отменить штрафы за продажу гаджетов без предустановленного обязательного российского ПО. По словам независимого эксперта FMCG-рынка Александра Анфиногенова, вряд ли поставщики гаджетов в рамках параллельного импорта будут "выковыривать" русский язык из "начинки" электроники.

Как подчеркнул Анфиногенов, прекратить продавать ПО и приложения на русском языке могут сами магазины, но и это маловероятно.

"Все операционные системы локализованы для различных языков и стран, выковыривать русский язык оттуда никто не будет. Сами магазины гипотетически могут перестать продавать приложения, где есть русский язык. Но тем самым они ущемят большое количество пользователей, которые не живут в России", — пояснил эксперт в беседе с Телеканалом "360".

Как подчеркнул эксперт, с точки зрения ведения бизнеса, такой шаг навредит лишь самим иностранным компаниям. В противном случае, в России найдутся специалисты, которые смогут устранить эту проблему, резюмировал Анфиногенов.