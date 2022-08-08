В Сети появилось видео с концерта юмориста Максима Галкина в Латвии. Выступление артиста в зале "Дзинтари" было омрачено дракой.
Журналист Михаил Шахназаров в своем Telegram-канале разместил отрывок видео, на котором люди в строгих костюмах, похожих на охранников, заламывают руки мужчине средних лет. Женщина пытается отбить мужчину, заявляя, что он пострадавший и у него есть билет на концерт.
"Драка на концерте Галкина. Советую посмотреть", — подписал кадры Шахназаров.
Максим Галкин был вынужден прервать своё выступление, так как потасовка началась ещё в зале, когда он отрабатывал свою концертную программу.
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