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На концерте Галкина в Латвии разразился скандал с дракой

Общество

В Сети появилось видео с концерта юмориста Максима Галкина в Латвии. Выступление артиста в зале "Дзинтари" было омрачено дракой.

Журналист Михаил Шахназаров в своем Telegram-канале разместил отрывок видео, на котором люди в строгих костюмах, похожих на охранников, заламывают руки мужчине средних лет. Женщина пытается отбить мужчину, заявляя, что он пострадавший и у него есть билет на концерт.

"Драка на концерте Галкина. Советую посмотреть", — подписал кадры Шахназаров.

Максим Галкин был вынужден прервать своё выступление, так как потасовка началась ещё в зале, когда он отрабатывал свою концертную программу. 

Ранее супруг Аллы Пугачёвой на своём концерте в Юрмале пошутил про Маргариту Симоньян, которая ранее назвала его геем.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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