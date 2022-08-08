Запашный о запрете в РФ танцев под Сердючку: "Пусть поют на родине для своих"

Дрессировщик Аскольд Запашный в беседе с Pravda.Ru прокомментировал призыв Марии Шукшиной заявлять в ФСБ на тех, кто слушает украинский исполнителей — Верку Сердючку и Софию Ротару.

Народный артист России, художественный руководитель Большого московского цирка Аскольд Запашный считает неправильным запрещать украинскую культуру в России. Он убеждён, что уподобляться "идиотам", которые стремятся отменить всё русское в своей стране, глупо.

"Во-первых, очень маленький рынок украинский для России. Если мы берем современную Украину, то я думаю с их съездом сумасшествия и созданием языковых барьеров до такой степени, что они будут разговаривать исключительно на своей мове, нам, в принципе, будет неинтересно их слушать", — объяснил цирковой артист.

Аскольд отметил, что исполнители украинского происхождения, которые хотят работать в России, смогут продолжить это делать, если "поддерживают курс Российской Федерации". Важным условием для продолжения деятельности в РФ должно стать отсутствие антироссийских и русофобских взглядов.

"Если люди высказались против, то Бог им судьба, пусть они поют у себя на родине для своих жителей. Поэтому, я думаю, что отрезание этих людей от российского рынка вполне себе достаточно", — выразил своё мнение дрессировщик.

Запашный считает, что запретами проблему невозможно решить.

"Если кто-то, в принципе, придерживается таких взглядов, то ему вообще ничего не помешает и не остановит, он будет тихонько слышать, смотреть украинские каналы, слушать украинскую музыку и быть проукраинским. Я убежден, что это то же самое, как с любым чёрным рынком. Запрещай, не запрещай — любой человек, кто заинтересован, все равно найдёт возможность", — уверен Аскольд.

Артист цирка убеждён, что не нужно давать повода украинцам говорить, что русские делают всё то же самое, что и они, только ещё хуже.