Журналистку Овсянникову оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Суд в третий раз обязал бывшую работницу Первого канала Марину Овсянникову отдать 40 тысяч рублей. Причиной послужила дискредитация Вооружённых сил Российской Федерации.

Как заявили журналисты Mash, активистка написала пост о Дне РФ в соцсети и в тексте очернила армию нашей страны. По данным СМИ, Овсянникова не признала вину.

Ранее политтехнолог Роман Газенко сказал, что неизвестный представитель российской власти покровительствует журналистке, которая осуждает военную спецоперацию Москвы по принуждению к миру на Украине.

"Вокруг неё (Овсянниковой. — Прим. ред.) образовался вакуум официального беззакония", — отметил специалист.