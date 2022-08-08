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Политолог Марков: про освобождение Украины надо снимать фильмы

Общество

Политолог Сергей Марков выразил неодобрение тем фактом, что с момента начала российской спецоперации на Украине об этом до сих пор не было снято ни одного художественного фильма.

Политолог Марков: про освобождение Украины надо снимать фильмы

"Уже скоро полгода с начала СВО, а в России не снято ни одного художественного фильма про СВО. Почему? А должно бы быть снято уже несколько фильмов, и они должны идти широким экраном по всем кинотеатрам и на всех главных телеканалах. Снимайте фильмы про освобождение Донбасса и Украины Россией", — призвал Марков.

Однако далеко не все пользователи согласились с аргументами эксперта. Большинство отметило, что сейчас пока не до съёмок фильмов, этим можно будет заниматься, после того, как спецоперация подойдёт к концу.

До этого Марков дал свой прогноз относительно дальнейших действий в рамках спецоперации на Украине. Он считает, что наступление ВСУ следует ожидать не на юге, как было заявлено, а на севере, в Харьковской области, что в случае успеха стало бы демонстрацией невероятных военных успехов Киева.

 

 

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
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