Дочь Гребенщикова вернулась в РФ из Финляндии и попросила о поддержке

Единственная наследница лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова Алиса Гребенщикова не желает эмигрировать из России. Актриса надеется найти поддержку на Родине.

Алиса находилась в отпуске в Финляндии после чего приняла решение вернуться в Россию. Её отец, наоборот, не считает нужные приезжать в РФ после начала спецоперации на Украине.

Дочь знаменитого музыканта призналась, что у неё накопилось множество мыслей и тем для бесед. Актриса объяснила, что не понимает, с кем может поговорить о своих переживаниях.

"Поэтому пока жду, прости господи, фею. Ну или понимания, что же мне нужно: поддержка, взгляд со стороны, помощь в разборе ситуации", — рассказала Алиса.

Отец актрисы Борис Гребенщиков открыто выступает против спецоперации на Украине. Музыкант давно связал свою жизнь с западными странами, поэтому не видит причин приезжать в Россию.

Ранее сообщалось, что лидеру группы "Аквариум" Борису Гребенщикову запретили вести передачу "Аэростат" на "Радио России". Музыканту ставят в вину то, что он отправил 12 млн евро на помощь Украине.