В Удмуртии обнаружено девять "чёрных кредиторов" за полгода

Проверки Банка России в течение полугода показала, что в Удмуртии спокойно вели свою деятельность девять нелегальных кредиторов.

Как уточняет udm-info.ru, "чёрные кредиторы" в большинстве случаев скрывались под видом комиссионок, хотя на самом деле действовали как ломбарды.

Деятельность этих компаний велась следующим образом: они принимали вещи у клиентов, подписывали с ними договор и сразу же расплачивались за принятое, как это принято в ломбардах. На деле же эти фирмы значились как "комиссионные магазины", и как ломбарды в соответствующем госреестре зарегистрированы не были.

Никаких залоговых документов эти организации своим клиентам также не выдавали, поэтому в случае возникновения спорных ситуаций правда была не на стороне граждан.

В Банке России ещё раз отметили, что законную деятельность по выдаче кредитов и займов могут вести только те организации, которые значатся в государственном реестре или имеют лицензию Банка России.