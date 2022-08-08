Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил Владимиру Путину шоколадку "Алёшка". Сладость украшена портретом мальчика, ставшего символом спецоперации на Украине.
Вручить символичный подарок президенту РФ главе региона удалось во время встречи в Кремле.
Путин и Гладков обсудили вопросы социально-экономического развития Белгородской области и тему безопасности.
Гладков рассказал Путину историю ребёнка из белгородского села по имени Алёшка, который прославился тем, что с восторгом провожал и встречал российских военных, участвующих в СВО. Мальчику подарили шлем танкиста, в котором он и запечатлён на упаковке шоколада "Алёшка".
Ранее граффити с белгородцем Алёшей появилось на набережной Кальмиуса в Донецке.
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