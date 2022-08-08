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Глава Белгородской области вручил Путину символичный шоколад "Алёшка"

Общество

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил Владимиру Путину шоколадку "Алёшка". Сладость украшена портретом мальчика, ставшего символом спецоперации на Украине.

Вручить символичный подарок президенту РФ главе региона удалось во время встречи в Кремле.

Путин и Гладков обсудили вопросы социально-экономического развития Белгородской области и тему безопасности.

Гладков рассказал Путину историю ребёнка из белгородского села по имени Алёшка, который прославился тем, что с восторгом провожал и встречал российских военных, участвующих в СВО. Мальчику подарили шлем танкиста, в котором он и запечатлён на упаковке шоколада "Алёшка".

Ранее граффити с белгородцем Алёшей появилось на набережной Кальмиуса в Донецке.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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