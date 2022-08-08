Вера Брежнева пристыдила Максима Галкина: "Дворовая какая-то культура"

Певица Вера Брежнева отчитала Максима Галкина за непочтительное отношение к коллегам по шоу-бизнесу.

Исполнительница хита "Я знаю пароль" обратила внимание на то, как супруг Аллы Пугачёвой фамильярно обращается к блогерам Анне Покров и Юлии Гаврилиной.

"Почему всех нарекаешь Юлька, Анька? Мне не нравится, когда так называют людей. Позволено элементарно Аня, Юля, Юлечка, но Юлька — это дворовая какая-то культура», — укорила пародиста певица.

Шоумен отреагировал на критику со свойственным ему юмором. Он разрядил обстановку тем, что стал предлагать различные варианты произношения имён звёзд интернета.