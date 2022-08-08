Певица Вера Брежнева отчитала Максима Галкина за непочтительное отношение к коллегам по шоу-бизнесу.
Исполнительница хита "Я знаю пароль" обратила внимание на то, как супруг Аллы Пугачёвой фамильярно обращается к блогерам Анне Покров и Юлии Гаврилиной.
"Почему всех нарекаешь Юлька, Анька? Мне не нравится, когда так называют людей. Позволено элементарно Аня, Юля, Юлечка, но Юлька — это дворовая какая-то культура», — укорила пародиста певица.
Шоумен отреагировал на критику со свойственным ему юмором. Он разрядил обстановку тем, что стал предлагать различные варианты произношения имён звёзд интернета.
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В докладе ангажированной Госдепом Amnesty International политологи увидели сигнал Зеленскому: или по-быстрому начинай контрнаступление, или уходи с поста и иди под суд.