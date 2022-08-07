Российский миллиардер Олег Дерипаска отреагировал на новость о том, что снаряд упал недалеко от Запорожской АЭС.
Бизнесмен считает, что такие игры могут закончиться весьма плачевно.
"В конце концов, доиграются какие-нибудь идиоты, невнимательно изучавшие физику в средней школе. Доиграются", — написал Дерипаска в своём микроблоге.
Предприниматель отметил, что расхлёбывать трагедию придётся ещё два столетия. Радиационному заражению, по его словам, подвергнутся территории, которые по площади равны трём Франциям.
"Надеюсь, МАГАТЭ это всем объясняет сейчас. Многое конечно будет ещё зависеть от ветра и рек", — отметил миллиардер.
Ранее Дерипаска выступил с призывом уничтожить ядерное оружие.
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