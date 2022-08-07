Медведев похвалил солиста Pink Floyd, назвавшего Байдена "военным преступником"

Дмитрий Медведев в восторге от заявления музыканта из группы Pink Floyd Роджера Уотерса, который обвинил Джозефа Байдена в том, что он "разжигает огонь" на Украине.

В беседе с журналистами CNN Роджер Уотерс обвинил президента США в разжигании конфликта на востоке Европы. Так он ответил на вопрос, почему транслирует изображение Джозефа Байдена в ролике с "военными преступниками" во время своих концертов.

Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев одобрил данное утверждение музыканта.

"Есть ещё адекватные люди на Западе. Pink Floyd forever!" — поддержал лидера знаменитой британской рок-группы экс-президент России.

Ранее Дмитрий Медведев встал на защиту блогера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин. у которого удалили YouTube-канал.