Дмитрий Медведев в восторге от заявления музыканта из группы Pink Floyd Роджера Уотерса, который обвинил Джозефа Байдена в том, что он "разжигает огонь" на Украине.
В беседе с журналистами CNN Роджер Уотерс обвинил президента США в разжигании конфликта на востоке Европы. Так он ответил на вопрос, почему транслирует изображение Джозефа Байдена в ролике с "военными преступниками" во время своих концертов.
Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев одобрил данное утверждение музыканта.
"Есть ещё адекватные люди на Западе. Pink Floyd forever!" — поддержал лидера знаменитой британской рок-группы экс-президент России.
Ранее Дмитрий Медведев встал на защиту блогера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин. у которого удалили YouTube-канал.
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