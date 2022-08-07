Ксения Собчак отреагировала на новость о том, что пожилые жители Берлина пытаются спастись от суровой зимы без российского газа в южных странах.
Новость гласит, что пожилые жители ФРГ начали скупать путёвки в южные страны из-за высоких цен на газовое отопление. Таким образом немецкие пенсионеры пытаются сэкономить на дефицитных энергоносителях.
"Бедные немецкие пенсионеры. А российские куда путёвки забронировали?" — задалась вопросом журналистка.
Ранее сообщалось, что Болгария вернётся к поставкам газа из России, иначе "голод и холод".
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