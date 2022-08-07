Собчак о попытках жителей ЕС пережить зиму без газа: Бедные немецкие пенсионеры

Ксения Собчак отреагировала на новость о том, что пожилые жители Берлина пытаются спастись от суровой зимы без российского газа в южных странах.

Новость гласит, что пожилые жители ФРГ начали скупать путёвки в южные страны из-за высоких цен на газовое отопление. Таким образом немецкие пенсионеры пытаются сэкономить на дефицитных энергоносителях.

"Бедные немецкие пенсионеры. А российские куда путёвки забронировали?" — задалась вопросом журналистка.

Ранее сообщалось, что Болгария вернётся к поставкам газа из России, иначе "голод и холод".