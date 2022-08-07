Писатель Захар Прилепин поспорил с Ксенией Собчак, которая сравнила Ивана Урганта с Михаилом Зощенко. Журналистка отметила, что схожи методы их гонителей.
Прилепин не согласился с Собчак, которая увидела параллели в судьбе шоумена Ивана Урганта и писателя-сатирика Михаила Зощенко.
Писатель подробно изложил вехи биографии Зощенко, в которых были моменты сотрудничества с властью, когда он ставил свои подписи под расстрельными письмами, в которых содержались призывы уничтожать "врагов народа". Он также напомнил, что сатирик отказался от эмиграции после прихода к власти большевиков.
"Возможно, вы имели в виду тот факт его биографии, что в 1946 году он попал под критическое постановление о журнале "Звезда"", — предположил Прилепин, однако отметил, что этот факт не являлся определяющим в биографии писателя.
Творчество Урганта, по мнению Прилепина, не идёт ни в какое сравнение с заслугами Урганта.
"Поменьше читайте статей в либеральной прессе "про Сталина". Иначе у вас в голове всё это будет уложено также криво и наперекосяк, как у той публики, которой вы впариваете эту чепуху", — посоветовал журналистке Прилепин.
Собчак ответила писателю.
"Готова признать, что сравнение Зощенко и Урганта несколько притянуто. Зато портреты и методы их гонителей — как под копирку", — написала Ксения в своём микроблоге.
Ранее Прилепин отреагировал на язвительные шутки Урганта.
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