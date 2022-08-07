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Садальский уличил Цискаридзе во лжи: "Не жалуйтесь, вернее, не врите"

Общество

Станислав Садальский снова раскритиковал Николая Цискаридзе за низкие рейтинги шоу "Сегодня вечером". Актёр пригрозил звезде балета раскрыть его тайну.

Садальский уличил Цискаридзе во лжи: "Не жалуйтесь, вернее, не врите"

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" опубликовал рейтинг телевизионных передач, в котором лидирует программа Андрея Малахова. В аутсайдерах остаётся телепередача, которую ранее вёл Максим Галкин, а теперь роль телеведущего взял на себя Николай Цискаридзе.

"И на Первом прекрасный балерун в позе Arabesqus, на одной ноге, вёл передачу, не понимая о ком и о чём. Второй ногой торопился в бухгалтерию за гонораром. Традиционно рейтинг Николя приближается к нулю", — написал заслуженный артист РСФСР в своём микроблоге.

Садальский дал совет звезде балета.

"Не жалуйтесь, вернее — не врите, что пенсия — 12 000 рубль, а то придётся озвучить вашу истинную пенсию и завышенные гонорары за плохое ведение "в субботу вечером", — написал 70-летний актёр.

 (Орфография и пунктуация автора сохранены)

Ранее Николай Цискаридзе из Грузии поблагодарил всех, кто помогал ему на его творческом пути.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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