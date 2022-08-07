Режиссёр "Сватов" об отказе Добронравов сниматься в сериале: "Федя решил уйти"

Восьмой сезон "Сватов" будут снимать без героя Ивана Будько в исполнении Фёдора Добронравова. Выяснилось, почему актёр не захотел сниматься в комедийном сериале.

Сериал с 15-летней историей решили продолжать снимать, однако зрители больше не увидят в фильме одного из главных героев. Зимой стартуют съёмки "Сватов", но без Фёдора Добронравова.

Ранее актриса, сыгравшая в "Сватах" Валюху Татьяна Кравченко ответила на слова Анны Кошмал, исполнившей роль внучки Ивана и Валентины Будько в сериале. Молодая артистка отреклась от своих экранных дедушки и бабушки из-за разных взглядов на спецоперацию на Украине.

Режиссёр сериала объяснил, почему исполнитель роли Будько не согласился работать над восьмым сезоном "Сватов".

"Тут, как и в любом другом деле, все хорошо в меру. По поводу ухода Добронравова — надо понимать, что каждый сам для себя решает, когда стоит уходить. И если Федя решил уйти, то это абсолютно его дело, значит, решил, что хватит", — цитирует слова режиссёра Эдуарда Радзюкевича NEWS.ru.