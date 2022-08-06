Медведев об изъятии активов РФ: "Отнимают у нас на бумаге, а мы на земле"

Дмитрий Медведев высказался о намерении Владимира Зеленского изъять российское имущество в пользу киевской казны.

Зампред Совета Безопасности РФ рассказал, что Зеленский обратился к Раде с предложением конфисковать активы РФ, находящиеся на Украине.

"Они отнимают у нас на бумаге, а мы на земле. И вопросами конфискации преступно нажитого имущества киевского режима и его обращением в собственность Российской Федерации успешно занимаются наши Вооружённые силы", — написал экс-президет России в своём микроблоге.

Ранее Владимир Зеленский подсчитал, сколько средств получила Украина от конфискации российского имущества.