Дмитрий Медведев высказался о намерении Владимира Зеленского изъять российское имущество в пользу киевской казны.
Зампред Совета Безопасности РФ рассказал, что Зеленский обратился к Раде с предложением конфисковать активы РФ, находящиеся на Украине.
"Они отнимают у нас на бумаге, а мы на земле. И вопросами конфискации преступно нажитого имущества киевского режима и его обращением в собственность Российской Федерации успешно занимаются наши Вооружённые силы", — написал экс-президет России в своём микроблоге.
Ранее Владимир Зеленский подсчитал, сколько средств получила Украина от конфискации российского имущества.
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