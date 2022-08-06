В школе по подготовке "воинов Христовых" прошли обыски: спецназ увёз всех детей

В ивановскую школу-интернат, где недавно начали готовить "воинов Христовых", готовых умереть за веру и Отечество, нагрянул спецназ и увёз детей "для следственного эксперимента".

О том, что силовики увезли более 30 детей, рассказал директор школы-интерната при Николо-Шартомском мужском монастыре Филипп Понамарчук.

"Они сказали, что проводят следственный эксперимент. В рамках следственного эксперимента забрали детей. Подробности до сих пор узнаём. Всё произошло быстро. Куда их увезли, мы не знаем. У нас более 30 детей — всех, кто был, забрали", — цитирует слова Понамарчука издание "Подъём".

Руководитель сиротского учреждения рассказал, что спецназовцы провели в интернате обыск, изъяли все компьютеры и телефоны.

"Всё, что хотели, то и делали", — объяснил глава интерната, где недавно прошли военно-спортивные сборы.

О школе писали СМИ, так как в интернате поставили перед собой задачу воспитать "защитников земного и Небесного Отечества, ведущих борьбу как на духовном поле брани, так и на земном поприще".

Ранее Правозащитник Борис Альтшулер раскритиковал законопроект о запрете усыновления сирот из РФ гражданами недружественных стран. Он напомнил, что иностранцы часто усыновляют тяжело больных детей, у которых нет никаких шансов в России оказаться в семье.