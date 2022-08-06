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Главред КП ответил Сергею Мардану: "Если до ГУЛАГа дойдёт, тебя и расстреляют"

Общество

Главред КП осудил призыв журналиста Сергея Мардана возродить сталинские лагеря на Украине для учителей, отказывающихся выходить на работу с 1 сентября.

Главред КП ответил Сергею Мардану: "Если до ГУЛАГа дойдёт, тебя и расстреляют"

В эфире радио "Комсомольская правда" журналист Мардан настолько увлёкся обсуждением украинской проблемы, что предложил согнать в лагеря "на солнцепёк" всех учителей, которым Украина доплачивает за то, чтобы они бойкотировали новый учебный год на территории, перешедшей под власть РФ в результате спецоперации на Украине.

Главред КП Владимир Сунгоркин назвал такие призывы "перебором". Он не стал увольнять журналиста, однако попросил его дать объяснение в следующем эфире радио КП.

"Так нельзя, это перебор. Призывы к ГУЛАГу — игра очень опасная. Я Сергею сказал: если до ГУЛАГа дело дойдёт, то тебя же и расстреляют в первых рядах, тебя же в ГУЛАГ посадят с формулировкой, что ты разжигал ненависть между братскими украинским и русским народами", — цитирует слова Сунгоркина издание "Подъём".

Ранее депутат Европарламента Мартин Зоннеборн заявил, что роль Адольфа Гитлера следует переосмыслить в контексте современного противостояния России и Запада.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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