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Николаев показал, как изменился уехавший в Латвию Геннадий Хазанов

Общество

Артист Игорь Николаев опубликовал снимок, на котором с трудом можно узнать изменившегося после переезда в Латвию Геннадия Хазанова.

На фотографии запечатлены Игорь Николаев, Кристина Орбагайте, продюсер Игорь Матвиенко. 76-летний выглядит постаревшим. После того, как юморист переехал в Латвию, он исчез из публичного пространства.

Геннадий Хазанов имеет давние и прочные связи с Латвией. Там он приобрёл недвижимость в Юрмале. Артист играет в нескольких постановках Рижского русского театра.

Ранее сообщалось, что Геннадию Хазанову установили кардиостимулятор.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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