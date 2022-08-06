Николаев показал, как изменился уехавший в Латвию Геннадий Хазанов

Артист Игорь Николаев опубликовал снимок, на котором с трудом можно узнать изменившегося после переезда в Латвию Геннадия Хазанова.

На фотографии запечатлены Игорь Николаев, Кристина Орбагайте, продюсер Игорь Матвиенко. 76-летний выглядит постаревшим. После того, как юморист переехал в Латвию, он исчез из публичного пространства.

Геннадий Хазанов имеет давние и прочные связи с Латвией. Там он приобрёл недвижимость в Юрмале. Артист играет в нескольких постановках Рижского русского театра.

Ранее сообщалось, что Геннадию Хазанову установили кардиостимулятор.