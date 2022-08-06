Артист Игорь Николаев опубликовал снимок, на котором с трудом можно узнать изменившегося после переезда в Латвию Геннадия Хазанова.
На фотографии запечатлены Игорь Николаев, Кристина Орбагайте, продюсер Игорь Матвиенко. 76-летний выглядит постаревшим. После того, как юморист переехал в Латвию, он исчез из публичного пространства.
Геннадий Хазанов имеет давние и прочные связи с Латвией. Там он приобрёл недвижимость в Юрмале. Артист играет в нескольких постановках Рижского русского театра.
Ранее сообщалось, что Геннадию Хазанову установили кардиостимулятор.
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