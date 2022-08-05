Безруков об изгнании фигуристов РФ: "Угрожали занять все призовые места?"

Сергей Безруков прокомментировал отстранение российский фигуристов от участия в международных соревнованиях. Особенно актёра удивила формулировка причин отстранения.

Звезда сериала "Бригада" напомнил, как россияне радовались и переживали за российских звёзд фигурного катания на зимней Олимпиаде в Пекине.

"Как ловко от них избавились уже весной", — написал Безруков в своём микроблоге.

Актёр обратил внимание на формулировку, с помощью которой конгресс ISU объяснил изгнание спортсменов РФ из мирового соревновательного процесса. В тексте подчёркивается, что отстранение является не временным, а постоянным.

"Эти решения не являются ни санкцией, ни дисциплинарной мерой, ни решением о непригодности, а приняты исключительно в интересах безопасности участников и целостности соревнований", — гласит объяснение представителей Международного союза конькобежцев.

Безруков считает, что таким образом фигуристы мира избавились от сильных конкурентов.

"Чему же они угрожали интересно? Занять все призовые места на пьедестале? Да, действительно, страшно. Но в чем смысл соревнований, если нет сильных конкурентов, мне не понять", — выразил своё мнение народный артист России.

Ранее Сергей Безруков, которого ЕС включил в санкционный список, заявил, что готов отказаться от мировых гастролей ради того, чтобы стать частью русской культуры.