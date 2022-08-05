Иван Ургант обратился к создательнице Гарри Поттера с просьбой.
Телеведущий после долгого молчания снова обрёл способность к искромётному юмору.
Шоумен опубликовал в своём микроблоге фото с заседания Группы Расследования Антироссийской Деятельности в сфере культуры (ГРАД), которое провела партия "Справедливая Россия — патриоты — за правду". Председательствовали на собрании — лидер партии Сергей Миронов и писатель Захар Прилепин.
В аккаунте Урганта появился снимок троих серьёзных людей, обсуждавших проблему знаменитостей, которые выступают против спецоперации на Украине.
"Гермиона, Рон, Гарри", — подписал фото телеведущий.
Далее Ургант обратился к автору романов о мальчике-волшебнике.
"Заявление на имя писательницы Джоан Роулинг. Уважаемая Джоан, убедительная просьба повлиять на героев Ваших книг", — попросил Иван всемирно известную писательницу.
Ранее Ургант посоветовал переименовать ГРАД в Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эксперт рассуждает о политике США и о влиянии Вашингтона на Польшу.