Иван Ургант написал заявление на имя писательницы Джоан Роулинг

Иван Ургант обратился к создательнице Гарри Поттера с просьбой.

Телеведущий после долгого молчания снова обрёл способность к искромётному юмору.

Шоумен опубликовал в своём микроблоге фото с заседания Группы Расследования Антироссийской Деятельности в сфере культуры (ГРАД), которое провела партия "Справедливая Россия — патриоты — за правду". Председательствовали на собрании — лидер партии Сергей Миронов и писатель Захар Прилепин.

В аккаунте Урганта появился снимок троих серьёзных людей, обсуждавших проблему знаменитостей, которые выступают против спецоперации на Украине.

"Гермиона, Рон, Гарри", — подписал фото телеведущий.

Далее Ургант обратился к автору романов о мальчике-волшебнике.

"Заявление на имя писательницы Джоан Роулинг. Уважаемая Джоан, убедительная просьба повлиять на героев Ваших книг", — попросил Иван всемирно известную писательницу.

Ранее Ургант посоветовал переименовать ГРАД в Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества.