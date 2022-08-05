Актёр Никита Джигурда в беседе с Pravda.Ru высказался об инициативе депутата Госдумы Ивана Сухарева, который призвал лишать имущества артистов, покинувших РФ.
Джигурда сказал, что не поддерживает "охоту на ведьм". Он призвал разделять тех знаменитостей, которые "занимаются злопыхательством" и тех, кто уехал из-за испуга и недоразумения, поверив информации мировых СМИ, которые, по его словам, распространяют фейки о российской армии и спецоперации на Украине.
"Они могли попасть. Они не профессионалы, поэтому нужно разбираться", — выразил свою точку зрения артист.
Звезда фильма "Любить по-русски" посоветовал начать проверки по налогам и зарплатам среди госслужащих, как это делают на Западе.
"Хорошо бы с чиновников, с депутатов начать. В Европе к любому чиновнику, к любому государственному служащему приходят и говорят: "Вот стоит ваш дом огромный, дорого стоит. Откуда деньги?"" — сказал Джигурда.
Актёр предположил, что Иван Ургант, Максим Галкин, Чулпан Хаматова ещё смогут поменять свою точку зрения. Он привёл в пример руководителя Театра Наций Евгения Миронова, который после поездки в Донбасс по-иному взглянул на ситуацию.
"Так что надо им дать время на покаяние", — считает Джигурда.
Ранее актриса и телеведущая Эвелина Блёданс не одобрила идею лишать имущества знаменитостей, которые покинули пределы Российской Федерации после начала спецоперации на Украине.
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