Эвелина Блёданс в беседе с Pravda.Ru выступила против предложения депутата Госдумы Ивана Сухарева конфисковать имущество у Максима Галкина, Аллы Пугачёвой, Ивана Урганта и Чулпан Хаматовой.
Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс не одобрила идею лишать имущества знаменитостей, которые покинули пределы Российской Федерации после начала спецоперации на Украине.
Звезда ТВ уверена, что многие её коллеги по шоу-бизнесу не эмигрировали, а просто отправились за рубеж на летний период.
"Во-первых, никто из страны не уезжал. Что значит уехали? Пугачёва уехала на каникулы с детьми. Сейчас будет сентябрь — все вернутся домой", — объяснила Эвелина.
Артистку удивила подобная инициатива.
"Я против такого. Что значит конфисковать? Они же не враги народа. Они бомбы не подкладывают, не делают что-то такого, за что их можно наказывать. Они просто уехали на лето. Поэтому я здесь не вижу таких резких надобностей", — выразила своё мнение Блёданс.
Ранее певец и композитор Юрий Лоза назвал чепухой идею конфисковать имущество уехавших из РФ знаменитостей.
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