Женщине, запустившей ботинком в мэра Углегорска, молниеносно выдали жильё

Истрия с жительницей Сахалина, которая бросила заплесневелым ботинком в главу города, закончилась "хэппи-эндом". Женщине за сутки предоставили комфортабельно жильё.

Россиянка Людмила Аникеева три года добивалась переселения из аварийного жилья. У неё на руках даже было судебное заключение, однако дело не двигалось с мёртвой точки.

Женщина на встрече с губернатором рассказала свою печальную историю, однако произвести впечатление на власть ей не удалось. Тогда гражданка пошла на отчаянный шаг. Она достала из пакета заплесневелый ботинок и швырнула его в сторону мэра, желая показать, как в её доме плесневеют вещи. Это закончилось для неё протоколом за нарушение общественного порядка.

Пресс-служба правительства Сахалинской области после скандального инцидента сообщила, что Аникеевой "выделили комфортабельную двухкомнатную квартиру из муниципального жилфонда".