Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Врач Соломатина предостерегла от употребления пива в жару: "Сгущается кровь"
Гордон*: собираюсь в Ялту, крымчане нас ждут и закупают жёлто-синие флаги
Мужчина без одежды ночью приставал к прохожим в Красноярске
Киевский эксперт о конфликте Зеленского и мэров: "Раскола нет, есть напряжение"
Алёхин: ВС РФ наносят удары по боевикам ВСУ в Донбассе "кувалдой Сталина"
Леонков: покупка иностранных беспилотников принесёт России лишние проблемы
Мясников об открытии в РФ магазинов "для избранных": Людям — как красная тряпка
Полковник ГУР МОУ Попов ликвидирован на южном направлении
Алёхин: русские из ВСУ не сдадутся, но и мотивации у них нет

Женщине, запустившей ботинком в мэра Углегорска, молниеносно выдали жильё

Общество

Истрия с жительницей Сахалина, которая бросила заплесневелым ботинком в главу города, закончилась "хэппи-эндом". Женщине за сутки предоставили комфортабельно жильё.

Женщине, запустившей ботинком в мэра Углегорска, молниеносно выдали жильё

Россиянка Людмила Аникеева три года добивалась переселения из аварийного жилья. У неё на руках даже было судебное заключение, однако дело не двигалось с мёртвой точки.

Женщина на встрече с губернатором рассказала свою печальную историю, однако произвести впечатление на власть ей не удалось. Тогда гражданка пошла на отчаянный шаг. Она достала из пакета заплесневелый ботинок и швырнула его в сторону мэра, желая показать, как в её доме плесневеют вещи. Это закончилось для неё протоколом за нарушение общественного порядка.

Пресс-служба правительства Сахалинской области после скандального инцидента сообщила, что Аникеевой "выделили комфортабельную двухкомнатную квартиру из муниципального жилфонда".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Мир. Новости мира
Коротченко: отправка в Донбасс 100 тысяч военных из КНДР зависит от согласия РФ

Северная Корея предложила РФ военную помощь.

Коротченко: отправка в Донбасс 100 тысяч военных из КНДР зависит от согласия РФ
Кедми: успешная атака "в лоб" на Пески стала неожиданностью для Генштаба ВСУ
Силовые структуры
Кедми: успешная атака "в лоб" на Пески стала неожиданностью для Генштаба ВСУ
Мир. Новости мира
Попавший в Сеть доклад главкома Залужного подтвердил большие проблемы у ВСУ
Силовые структуры
Sina: истребитель Су-35 ВКС РФ стал непобедимым из-за новых ракет Р-37М
Любовь Степушова Визит Орбана в США равнозначен визиту Пелоси на Тайвань Любовь Степушова Александр Артамонов Военный эксперт проанализировал поставки западного оружия на Украину Александр Артамонов Ярас Валюкенас Человеческое сообщество в депрессии. Как вновь закрыть врата ада? Ярас Валюкенас
Новости Украины
На Украине всеобщая паника: "Что с нами будет?"
Силовые структуры
В Минобороны РФ усмотрели причастность США к развитию пандемии COVID-19
Киев забеспокоился: в Белоруссию на учения прибывают иностранные участники
Силовые структуры
Киев забеспокоился: в Белоруссию на учения прибывают иностранные участники
Последние материалы
Врач Соломатина предостерегла от употребления пива в жару: "Сгущается кровь"
Гордон*: собираюсь в Ялту, крымчане нас ждут и закупают жёлто-синие флаги
Готовы замёрзнуть: Молдавия объявила, что не пойдёт на уступки России
Мужчина без одежды ночью приставал к прохожим в Красноярске
Визит Орбана в США равнозначен визиту Пелоси на Тайвань
Киевский эксперт о конфликте Зеленского и мэров: "Раскола нет, есть напряжение"
Алёхин: ВС РФ наносят удары по боевикам ВСУ в Донбассе "кувалдой Сталина"
Леонков: покупка иностранных беспилотников принесёт России лишние проблемы
Мясников об открытии в РФ магазинов "для избранных": Людям — как красная тряпка
Полковник ГУР МОУ Попов ликвидирован на южном направлении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников