Истрия с жительницей Сахалина, которая бросила заплесневелым ботинком в главу города, закончилась "хэппи-эндом". Женщине за сутки предоставили комфортабельно жильё.
Россиянка Людмила Аникеева три года добивалась переселения из аварийного жилья. У неё на руках даже было судебное заключение, однако дело не двигалось с мёртвой точки.
Женщина на встрече с губернатором рассказала свою печальную историю, однако произвести впечатление на власть ей не удалось. Тогда гражданка пошла на отчаянный шаг. Она достала из пакета заплесневелый ботинок и швырнула его в сторону мэра, желая показать, как в её доме плесневеют вещи. Это закончилось для неё протоколом за нарушение общественного порядка.
Пресс-служба правительства Сахалинской области после скандального инцидента сообщила, что Аникеевой "выделили комфортабельную двухкомнатную квартиру из муниципального жилфонда".
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