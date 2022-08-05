Алла Пугачёва, которая хорошеет с каждым днём, купила себе дорогостоящую медицинскую аппаратуру.
Народная артистка СССР объясняла, что отправилась В Израиль лечиться. Примадонна действительно заботится о своём здоровье, так как не пожалела трёх миллионов рублей, чтобы иметь собственную барокамеру.
Звезда сделала солидный заказ в специализированном магазине медицинской техники.
"Алла Борисовна приобрела гипербарическую барокамеру, стоимостью три миллиона рублей, а также оплатила её доставку в Израиль", — цитирует представителя компании-производителя "СтарХит".
Барокамера представляет собой большую тяжёлую капсулу, в которой под воздействием особого давления клетки организма быстрее усваивают кислород, чем обычно. Это, по словам производителей оборудования, помогает укреплять иммунитет и улучшать работу сердца и желудочно-кишечного тракта.
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