Житель Татарстана обманом получил кредит в банке на 60 миллионов рублей

Житель Татарстана провернул серьёзную махинацию, обманным путём взяв в банке кредит, который он не планировал выплачивать.

Как пишет inkazan.ru, 31-летний житель Татарстана в 2020–2021 году обратился в банк с целью получения кредита, предоставив фальшивые данные о своих доходах. А для снижения процентной ставки мошенник выразил готовность отдать в залог чужие автомобиль и квартиру.

Мужчине удалось получить согласие финансовой организации на получение займа на сумму 60 миллионов рублей. Получив деньги, которые он не собирался возвращать банку, мошенник провёл ещё одну аферу под видом посредника по продаже и покупке участков земли, получив за свои "услуги" у доверчивых клиентов 14 миллионов рублей.

В результате на предприимчивого мужчину завели уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Афера в особо крупном размере", которое будет рассмотрено в Советском суде города Казань.