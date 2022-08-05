Захарова о россиянах, убравших символы поддержки Украины: "Не крысы, а крыски"

Многие пользователи соцсетей, в том числе и звёзды шоу-бизнеса, публиковали на своих страницах чёрные квадраты и ставили на аватар украинский флаг после начала специальной военной операции на Украине. Однако теперь всё это они стали убирать. Процесс прокомментировала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

По её мнению, убирание с аватаров украинских флагов, чёрных квадратов и поминальных свеч началось не по причине прозрения. Люди так "подленько" сворачивают гражданскую позицию "в трубочку" до лучших времён, считает дипломат.

"Как будто жизнь для них возвращается в прежнее русло. Обозначились и хватит. Тем более Россию не отменили, а Зеленский совсем плох. Мало ли что", — написала представитель МИД.

Она напомнила также про одежду в цветах флага Украины, дав пользователям возможность решить самим, что это: поддержка киевского режима или случайный наряд. Но теперь все стали выкладывать в Сеть фотографии в обычной одежде.

"Не крысы, а крыски. В этом вся суть устроенного аморального перформанса", — заключила сотрудник дипломатического ведомства.