Google о причинах удаления YouTube-канала Гоблина: Отрицаются события насилия

В компании Google объяснили, из-за чего был удалён YouTube-канал блогера Дмитрия Пучкова, который известен публике как Гоблин.

Представители пресс-службы компании Google рассказали, какие именно правила видеохостинга нарушил Пучков.

"Мы удалили контент с канала Дмитрия Пучкова и вынесли ему предупреждение (страйк) за нарушение нашей политики в отношении разжигания ненависти", — гласит сообщение.

Сотрудники Google отметили также, что политика компании запрещает контент "в котором отрицаются, преуменьшаются или тривиализируются хорошо задокументированные события насилия", в том числе те, которые касаются спецоперации на Украине.

Блогер "Гоблин" предвидел такое развитие событие и заранее перенёс свой контент на площадку Rutube.

Ранее экс-президент РФ Дмитрий Медведев пообещал отомстить за Дмитрия Пучкова, которого оставили без YouTube-канала.