Медведев пообещал отомстить за YouTube-блогера Гоблина

Дмитрий Медведев встал на защиту блогера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин.

У Пучкова заблокировали YouTube-канал, так как он, согласно сообщению администратора видеохостинга, нарушил правила сообщества.

Сам блогер объяснил своим подписчикам, что позаботился о переносе контента на другие ресурсы ещё полтора года назад. Свои ролики Пучков опубликовал на российском видеопортале Rutube.

Пострадавшего блогера поддержал зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Держитесь, тёзка! Мы за Вас отомстим!" — написал экс-президент России в комментариях под сообщением Пучкова.

Сам Медведев недавно стал жертвой хакеров. Его страницу ВК взломали и опубликовали там пост, в котором доказывалось, что Казахстан и Грузия — искусственные государства, которые обязаны своим существованием Российской Империи.