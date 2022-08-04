Муж Вайкуле о её концерте под флагом Украины: "Почему нам не поддержать своих?"

Супруг Лаймы Вайкуле рассказал, почему певица решила выйти на сцену с флагом Украины.

Муж и соратник Вайкуле по сценическому творчеству Андрей Латковский высказался о недавнем концерте певицы, который наделал много шума в России. Вайкуле выразила свою позицию по поводу проведения спецоперации на Украине, растянув на сцене украинский флаг.

Латковский заверил, в таком поступке нет ничего удивительного.

"У нас выступали украинцы. И в оркестре у нас украинцы, и в балете. Почему нам не поддержать своих? Мы, помимо того, что выступаем с ними, ещё и руку помощи им протягиваем. И беженцам помогаем", — цитирует слова супруга Вайкуле Telegram-каналом "Абзац".

Сама Вайкуле объясняла, что является гражданкой Латвии, поэтому её мнение по поводу ситуации на Украине совпадает с позицией государства.