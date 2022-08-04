Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Коротченко: отправка в Донбасс 100 тысяч военных из КНДР зависит от согласия РФ
Подоляк заявил, что ВСУ не причастны к утренним обстрелам Донецка
Польша построит электронный барьер на границе с Россией
Эксперт Прохватилов назвал военные учения Китая репетицией вторжения на Тайвань
Галузин: отказ от ядерного оружия ослабит безопасность РФ
Нижнекамцы возмутились условиями содержания животных в контактном зоопарке
Foreign Affairs: Китай перешёл в наступление из-за поддержки Тайваня Западом
Петербургские чиновники запутались в оценке "хрущевок" под снос
Анпилогов: у ВСУ большие проблемы с артиллерией и снарядами

Муж Вайкуле о её концерте под флагом Украины: "Почему нам не поддержать своих?"

Общество

Супруг Лаймы Вайкуле рассказал, почему певица решила выйти на сцену с флагом Украины.

Муж и соратник Вайкуле по сценическому творчеству Андрей Латковский высказался о недавнем концерте певицы, который наделал много шума в России. Вайкуле выразила свою позицию по поводу проведения спецоперации на Украине, растянув на сцене украинский флаг.

Латковский заверил, в таком поступке нет ничего удивительного.

"У нас выступали украинцы. И в оркестре у нас украинцы, и в балете. Почему нам не поддержать своих? Мы, помимо того, что выступаем с ними, ещё и руку помощи им протягиваем. И беженцам помогаем", — цитирует слова супруга Вайкуле Telegram-каналом "Абзац".

Сама Вайкуле объясняла, что является гражданкой Латвии, поэтому её мнение по поводу ситуации на Украине совпадает с позицией государства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
Кедми: успешная атака "в лоб" на Пески стала неожиданностью для Генштаба ВСУ

Украинское командование не могло предположить, что ВС РФ решатся на лобовую атаку авдеевского укрепрайона, уверен военный эксперт Яков Кедми.

Кедми: успешная атака "в лоб" на Пески стала неожиданностью для Генштаба ВСУ
MT: США готовятся к удару сверхзвуковым оружием Китая и России по городам
Мир. Новости мира
MT: США готовятся к удару сверхзвуковым оружием Китая и России по городам
Мир. Новости мира
Тайвань и США уже столкнулись с первыми неприятностями после визита Пелоси
Силовые структуры
Sina: истребитель Су-35 ВКС РФ стал непобедимым из-за новых ракет Р-37М
Любовь Степушова На Украине всеобщая паника: "Что с нами будет?" Любовь Степушова Александр Артамонов Военный эксперт проанализировал поставки западного оружия на Украину Александр Артамонов Ярас Валюкенас Человеческое сообщество в депрессии. Как вновь закрыть врата ада? Ярас Валюкенас
Мир. Новости мира
Военные РФ захватили под Херсоном легендарный украинский "кавуноносец"
Силовые структуры
США через полтора месяца дадут Украине ракеты ATACMS для удара по Крыму
Сенатор Климов: Вашингтон опасается бегства Зеленского с политсцены
Мир. Новости мира
Сенатор Климов: Вашингтон опасается бегства Зеленского с политсцены
Последние материалы
Подоляк заявил, что ВСУ не причастны к утренним обстрелам Донецка
Польша построит электронный барьер на границе с Россией
Эксперт Прохватилов назвал военные учения Китая репетицией вторжения на Тайвань
Галузин: отказ от ядерного оружия ослабит безопасность РФ
Нижнекамцы возмутились условиями содержания животных в контактном зоопарке
Foreign Affairs: Китай перешёл в наступление из-за поддержки Тайваня Западом
Экс-директор ФСБ России: Горбачёв больше доверял Рейгану и Бушу, чем нам
Петербургские чиновники запутались в оценке "хрущевок" под снос
Анпилогов: у ВСУ большие проблемы с артиллерией и снарядами
Новицкий: слишком шумных соседей могут принудительно выселить из квартиры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников