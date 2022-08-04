Жители Красноярска отстояли советский барельеф, который собирались уничтожить

Жители Красноярска выразили недовольство из-за планов мэрии уничтожить уникальный советский барельеф, расположенный на фасаде школы №21. Об этом пишет prmira.ru.

Они потребовали сохранить выпуклое изображение человеческих фигур. При этом в мэрии сообщили, что барельеф находится в полуразрушенном состоянии. По словам чиновников, для проведения реставрации необходим отдельный проект. В связи с этим власти предложили не сохранять советский барельеф.

Красноярцы в соцсетях раскритиковали решение мэрии города.

"Хватит уничтожать исторические ценности Красноярска!" — высказался один из пользователей.

После этого в мэрии заявили, что специалисты департамента градостроительства размышляют над тем, как избежать уничтожения барельефа. Администрация Красноярска прислушалась к мнению местных жителей и теперь прорабатывает варианты по реконструкции фасада школы.

Школа №21 закрыта с 2018 года. Мэрия ищет подрядную организацию для ремонта, на который в общей сложности понадобится порядка 182 миллионов рублей.