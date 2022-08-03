Директор Центрального Музея Вооруженных сил РФ Александр Никонов рассказал о возвращении в Россию из США 40-тысячной коллекции уникальных музейных артефактов.
Никонов объяснил, кто поспособствовал возвращению ценных предметов на родину. Он отметил Российский фонд культуры и Министерство культуры. Фонды выделили деньги, с помощью которых в 2000 году последний музейных экспонат прибыл в Россию.
Ранее в проектах Музея Победы поучаствовали 130 тысяч московских школьников.
"Никита Сергеевич Михалков оказал нам тогда очень большое содействие в возвращении этой коллекции, когда контейнер с экспонатами был заказан через Финляндию", — цитирует слова Никонова argumenti.ru.
Часть возвращённых артефактов нашла своё место в Российском фонде культуры. Кроме того, была создана экспозиция, повествующая об истории Русской Императорской армии.
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