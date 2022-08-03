"Поезд Победы" прибыл во Владимир

"Поезд Победы" с новым вагоном про события последних 8 лет в ДНР и ЛНР прибыл во Владимир. На открытие легендарной выставки пришел глава Владимирской области Александр Авдеев вместе с детьми из ДНР и Владимира.

Поезд Победы

Поезд Победы — это уникальный иммерсивный музей на колесах, который рассказывает про события Великой Отечественной. 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов благодаря световым и звуковым эффектам воссоздают захватывающие воздушные бои и массированные танковые атаки, рисуют картины походной солдатской жизни и тихие воспоминания мирного довоенного времени.

Посетителей по выставке проводит девушка Лидия: она не просто аудиогид, она — воплощенная целая история страны. В 1941-м ей девятнадцать: она пошла по стопам отца и стала машинистом паровоза. Вместе с ней мы проходим по всем событиям той великой войны — от страшных поражений июня 1941-го до радости и слез мая 1945-го. Прототипом Лидии стала реальная машинистка Елена Чухнюк — ее паровозная колонна возила эшелоны с оружием и боеприпасами к линии фронта.

К сожалению, Великая Отечественная война не осталась в истории, как надеялись наши предки когда-то. Борьба с фашизмом вернулась на нашу землю спустя 80 лет. И первыми пострадали, как и в те страшные годы, дети, которым пришлось бежать из родных мест на гостеприимную Владимирскую землю. Именно вместе с детьми из Донбасса и земляками-владимирцами пришел познакомиться с выставкой глава области Александр Авдеев. В этом году впервые в составе поезда появился вагон, в котором рассказывают о необъявленной войны Украины против своего народа на Донбассе в последние 8 лет.

— Девятый вагон — наши дни, Донбасс. Наглядно показано, чем страшен фашизм и то, что его последователи до сих пор существуют. Наш долг перед ветеранами — искоренить это зло. Мирных жителей защищают наши военные. Они — достойные наследники Поколения Победителей, — поделился впечатлениями глава Владимирской области.

Поезд Победы будет работать на вокзале Владимира два дня, 3 и 4 августа. Вход на выставку свободный, но нужно предварительно зарегистрироваться на сайте проекта.