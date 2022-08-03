В Дубне стали делать шлемы, перчатки и другие атрибуты виртуальной реальности

Санкции заставляют развиваться отечественную IT-сферу. Подмосковная компания "Икс Ред Групп" приступила к созданию российской VR-платформы для создания виртуальной реальности.

Новый продукт может заинтересовать не только любителей компьютерных игр, но и медиков, военных, промышленников и учащихся.

Ранее IT-специалист Дмитрий Завалишин рассказал, что Россия лидирует на мировом рынке по качеству создаваемого софта.

Иностранный онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ Steam ввел против России ограничения. Преодолеть трудности решила команда ОЭЗ "Дубна" — компания "Икс Ред Групп". Разработчики компании делают российскую унифицированную VR-платформу под названием "Рустим", которая позволит открыть доступ к виртуальному контенту для российского потребителя.

"Сегодня все существующие VR-платформы находятся под контролем США, которые ввели против нашего государства санкции. В результате, отечественные разработчики не могут ни продавать свои продукты, ни получать за них доход", — цитирует слова заместителя гендиректора компании Артёма Знобищева интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Он объяснил, что новая отечественная платформа представляет собой целую экосистему с VR-оборудованием.

Сегодня подмосковные IT-специалис­ты компании создают собственные шлемы, перчатки и прочие атрибуты для погружения в виртуальную реальность.