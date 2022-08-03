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Меньшова рассказала, что происходило с Галкиным незадолго до его эмиграции

Общество

Телеведущая Юлия Меньшова попыталась найти оправдание Максиму Галкину, который покинул Россию после начала спецоперации на Украине.

Дочь режиссёра Владимира Меньшова рассказала, что некоторое время работала вместе с Максимом Галкиным.

Меньшова предположила, что заставило супруга Аллы Пугачёвой уехать из страны.

"Максим опубликовал чёрное окно в соцсети, потом у него стали отменяться концерты в России. Я в курсе, как устроен гастрольный бизнес. На прокатчиков давили, чтобы они отменяли концерты Максима. Дальше стали закручиваться гайки", — выразила своё мнение телеведущая в своём YouTube-канале.

Ранее Максим Галкин объяснил подписчикам, что оказался за рубежом не по своей воле. Шоумен отметил, что в России ему не дают работать, а сидеть без дела он не привык.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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