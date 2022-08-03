Телеведущая Юлия Меньшова попыталась найти оправдание Максиму Галкину, который покинул Россию после начала спецоперации на Украине.
Дочь режиссёра Владимира Меньшова рассказала, что некоторое время работала вместе с Максимом Галкиным.
Меньшова предположила, что заставило супруга Аллы Пугачёвой уехать из страны.
"Максим опубликовал чёрное окно в соцсети, потом у него стали отменяться концерты в России. Я в курсе, как устроен гастрольный бизнес. На прокатчиков давили, чтобы они отменяли концерты Максима. Дальше стали закручиваться гайки", — выразила своё мнение телеведущая в своём YouTube-канале.
Ранее Максим Галкин объяснил подписчикам, что оказался за рубежом не по своей воле. Шоумен отметил, что в России ему не дают работать, а сидеть без дела он не привык.
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