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Депутат ГД Бутина предложила сажать родителей, чьи дети пользуются VPN

Общество

Депутат Госдумы Мария Бутина в программе Владимира Соловьёва призвала сажать родителей за то, что их дети пользуются VPN и протестуют против символа спецоперации на Украине — буквы Z.

Депутат ГД Бутина предложила сажать родителей, чьи дети пользуются VPN

Бутина в беседе с Соловьёвым выступила с инициативой отправлять в места лишения свободы родителей, чьи дети заходят на запрещённые в России ресурсы с помощью VPN и не принимают символ Z.

Такое радикальное предложение заставило удивиться даже Владимира Рудольфовича.

Он признал, что Youtube в России следует заблокировать, однако он отметил, что гражданам РФ следует предложить достойную замену. В противном случае, по мнению телеведущего, дети всё равно будут искать способы обойти все запреты.

Соловьёв напомнил о Дмитрии Пескове, который признавался, что использует VPN для обхода блокировок.

Журналист поинтересовался у Бутиной, что в таком случае нужно делать, сажать что ли? Мария Бутина ответила, что за плохое воспитание детей следует наказывать лишением свободы. 

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дни YouTube "себе приговор подписал".

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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