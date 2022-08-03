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Заключённый в Хакасии потребовал 860 тысяч рублей от МВД за плохой изолятор

Общество

Заключённый в Хакасии подал в суд на МВД России на условия своего содержания в изоляторе, которые, по его словам, унижали его человеческое достоинство.

Заключённый в Хакасии потребовал 860 тысяч рублей от МВД за плохой изолятор

Как пишет newkhakasiya.online, изначальная сумма, которую требовал мужчина, равнялась 860 тысячам рублей. Суд удовлетворил его требования, хоть и не в полном размере.

Истец был осуждён за распространение наркотиков на 9 лет пребывания в колонии строгого режима. Причиной недовольства мужчины стали условия содержания в красноярском изоляторе. Осуждённый жаловался на грязь, плохое постельное бельё, запреты на прогулки и походы в туалет, а также на нарушение личного пространства в туалете, который был оснащён камерами и окном. Мужчина указал все эти и ещё целый ряд других нарушений в поданном в суд иске.

Представители полиции не согласились с обвинениями, но в результате проверки часть их оказалась правдой. Поэтому суд постановил частично удовлетворить иск — ему полагается 7 тысяч рублей со стороны МВД. Однако осуждённого такое решение не устроило, он подал апелляцию, которую в данный момент и рассматривает Верховный суд Хакасии.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
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