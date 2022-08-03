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Казанцы против переименования улицы Баумана в честь Шаймиева

Общество

В Казани хотят переименовать улицу Баумана в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, однако большинство жителей выступают против такой инициативы.

Казанцы против переименования улицы Баумана в честь Шаймиева

"Всего в опросах участие приняли 1 248 человек. Так, 72,84% из них, или 909 человек, отметили, что им не нравится это предложение. Поддержали эту идею 13,86% проголосовавших (173 человека), а еще 166 человек (13,3%) отметили, что им без разницы", — приводит результаты опроса своих читателей inkazan. ru.

Так, пользователь соцсетей издания Руслан Бахтин предложил дать имя первого главы Татарстана казанскому метрополитену, мотивируя тем, что "это его детище".

Рина Галиева отметила, что название для улицы Баумана стало историческим, возмутившись: "Ещё Казань пусть переименуют в Шаймиевград".

Геннадий Смальков предложил назвать в честь Шаймиева новую улицу, а пользователь Венера выступила с инициативой переименовать одну из улиц в его родной деревне Аняково в Актанышском районе.

Отмечается, что с идеей переименовать улицу Баумана в Шаймиева выступил председатель Совета Старейшин татар и башкир в Узбекистане Рим Гиниятуллин.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Наталия Красовская
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