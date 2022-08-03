DR: профессор из Ольборга угодил в чёрный список на Украине

Профессор Ольборгского университета Ли Син оказался в чёрном списке на Украине из-за того, что считает антироссийские санкции неэффективными. Более того, в Киеве решили, что политолог китайского происхождения занимает позицию России в украинском конфликте.

Ли Син объяснил, что он и несколько его коллег принимали участие в видеосеминаре под эгидой Шиллеровского института, в ходе которого обсуждалась современная архитектура безопасности. После этого датские эксперты были занесены в чёрный список и объявлены "пророссийскими" деятелями.

Профессор заявил, что скептически оценивает эффективность антироссийских санкций, потому что многие страны по-прежнему сильно зависят от российского газа и нефти и могут пострадать сильнее Москвы. Также, по его мнению, Россию подтолкнули на спецоперацию на Украине действия НАТО.

"Это чисто профессиональные соображения. <...> Как учёный, я пытаюсь выяснить о конфликте правду, и дать объяснение — только и всего", — отметил Ли Син в беседе с DR.