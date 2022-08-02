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Садальский о посте в ВК Медведева: "Возьмут за жабры, говорите — меня взломали"

Общество

Станислав Садальский не поверил в то, что аккаунт Дмитрия Медведева ВК взломали. Если бы страницу действительно бы взломали, то написали что-то более дерзкое, считает артист.

Садальский о посте в ВК Медведева: "Возьмут за жабры, говорите — меня взломали"

Садальский высказался о посте Медведева о Грузии и Казахстане как об "искусственных государствах", который провисел в аккаунте зампреда Совета Безопасности РФ всего лишь 10 минут. Позже официально было объявлено, что Медведев стал жертвой хакеров.

Артист подхватил шутку о том, пост на странице политика опубликовал американец Джек Дэниелс.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" считает, что высказывание по духу и стилистике напоминает тексты Дмитрия Анатольевича.

"Именно его манера высказываний и оборотов. Эмоциональный порыв, а потом "блин, не надо было" и типа "акк взломали"", — поделился своим мнением заслуженный артист РСФСР.

Садальский предположил, что злоумышленник, который добрался до страницы экс-президента РФ, написал бы что-то более "компрометирующее или провокационное".

"А этот пост — это его слова. На заметку "врагам России". Когда Вас возьмут за жабры за посты в ВК говорите — меня взломали", — советует актёр.

Ранее Ксения Собчак высказала уверенность в том, что Дмитрий Медведев не мог написать подобный пост о Казахстане, так как часто встречался с Касымом-Жомарт Токаевым.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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