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Психолог о музыке, которую слушает ребёнок: её "опасность" зависит от воспитания

Общество

Семейный психолог Ирина Обухова в разговоре с Pravda.Ru поделилась размышлениями насчёт музыки, которая может быть опасной для развития детей и ответила на вопрос, нужно ли контролировать то, что слушает ваш ребёнок.

Психолог о музыке, которую слушает ребёнок: её "опасность" зависит от воспитания

Психолог уверена, что родитель не всегда и не всё может контролировать, даже если очень этого хочет. Контролировать действия ребёнка можно лишь до определённого возраста — подросткового, когда дочь или сын отрывается от родительских внутренних корней и окунается в подростковую субкультуру, которая, вполне вероятно, не нравится родителям.

"Есть вещи, которые не проконтролируете, а если вы их проконтролируете, то ребенок проходит какие-то стадии. Он будет слушать в подростковом возрасте все равно то, что принято в его среде. Но вопрос, насколько это опасно или не опасно, зависит оттого, что вы вложили до этого", — сказала Обухова.

Психолог считает, что главная задача родителей — не контролировать, а подготовить хорошую почву, пока возраст ребёнка позволяет это делать. Главное — не контролировать, а направлять и помочь разобраться, тогда позже не придётся контролировать его выбор в более сознательном возрасте.

"Слово "контролировать" здесь двояко по одной простой причине: чтобы контролировать или не контролировать что-то, нужно понимать одну простую вещь, что для этого, чтобы контролировать потом или на каком-то этапе, нужно не контролировать, а направлять. В том возрасте, когда ребенок направляется, когда вы закладываете… Вы направляете ребенка. И тогда уже не надо контролировать выбор. Не говоря о том, что он не может не принадлежать к своей субкультуре. Там свои правила игры. Они все слушают это. И он тоже послушает. Но другое дело, что он сделает свой вывод", — заключила эксперт.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
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