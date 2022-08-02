Социологи выяснили, что многие россияне готовы лично расстреливать преступников, если будет отменен мораторий на смертную казнь.
Если раньше граждане РФ заявляли, что хотели бы сделать это с "барыгами-спекулянтами" и "богачами-взяточниками", сейчас они хотели бы предать необратимому наказанию педофилов, террористов, убийц, насильников, а также "врагов народа", предателей Родины и осквернителей святынь.
"Более 41% россиян в интернет-опросах заявили: они лично готовы расстрелять преступников в случае отмены моратория на смертную казнь", — сообщает паблик "Новости на каждый день", ссылаясь на материалы телеконференции "Социология кризисных периодов".
Список преступлений, за которые граждане РФ требуют смертной казни и готовы осуществить её своими руками:
При этом 12 лет назад "предпочтения" наших сограждан были несколько другими. По данным социсследования "20 лет реформ глазами россиян", расстреливать они хотели "богачей", а также "всех взяточников и спекулянтов".
Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) ранее сообщал, что целых 69 процентов опрошенных сограждан посчитали смертную казнь допустимой, лишь 21 процент респондентов были против, а девять процентов не дали ответа.
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