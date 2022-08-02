Социологи: более 41 процента россиян готовы лично расстреливать преступников

Социологи выяснили, что многие россияне готовы лично расстреливать преступников, если будет отменен мораторий на смертную казнь.

Если раньше граждане РФ заявляли, что хотели бы сделать это с "барыгами-спекулянтами" и "богачами-взяточниками", сейчас они хотели бы предать необратимому наказанию педофилов, террористов, убийц, насильников, а также "врагов народа", предателей Родины и осквернителей святынь.

"Более 41% россиян в интернет-опросах заявили: они лично готовы расстрелять преступников в случае отмены моратория на смертную казнь", — сообщает паблик "Новости на каждый день", ссылаясь на материалы телеконференции "Социология кризисных периодов".

Список преступлений, за которые граждане РФ требуют смертной казни и готовы осуществить её своими руками:

Терроризм (в том числе национальный, включая украинский, и религиозный). Убийство. Изнасилования и педофилия. Коррупция и взяточничество. Продажа наркотиков. Измена Родине, переход на сторону противника, шпионаж, "работа врагом народа". Осквернение религиозных и исторических святынь страны и народа.

При этом 12 лет назад "предпочтения" наших сограждан были несколько другими. По данным социсследования "20 лет реформ глазами россиян", расстреливать они хотели "богачей", а также "всех взяточников и спекулянтов".

Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) ранее сообщал, что целых 69 процентов опрошенных сограждан посчитали смертную казнь допустимой, лишь 21 процент респондентов были против, а девять процентов не дали ответа.