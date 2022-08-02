Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Россияне смогут увидеть самый яркий звездопад года в августе
Шольц: ФРГ направляет Украине вооружение, которого ещё нет у немецких ВС
В Казани судебного пристава-дознавателя задержали за посредничество во взятках
Верещук: эвакуация из Донбасса обязательная, но "принуждать" не будут
Белый дом: в Афганистане ликвидировали главаря "Аль-Каиды"*
Минобороны Украины: Киев проводит военные операции вместе с Польшей
GТ: КНР готова запустить ракеты в сторону Тайваня как предупреждение США
Малышева оценила шансы Чубайса на выздоровление: "Главное — это плазмаферез"
На странице ВК Медведева появился пост о Казахстане: "Искусственное государство"

Радийщики установили рекорд РФ по самому продолжительному марафону: сутки эфира

Общество

"Радио 1" совместно с "Нестеренко центром" установили рекорд России по самому продолжительному марафону-интервью с одним ведущим в прямом эфире Кристиной Никитиной, который продлился ровно сутки.

Радийщики установили рекорд РФ по самому продолжительному марафону: сутки эфира

Интервью-марафон стартовал 30 июля в 12:00 и финишировал 31 июля в 12:00 по московскому времени.

"Марафон стал самым долгим интервью в России, рекорд зафиксировал представитель "Книги Рекордов России" Станислав Коненков. Он уточнил, что это первый рекорд такой продолжительности, установленный женщиной. 24-часой эфир провела теле- и радиожурналист, член Союза журналистов России, директор АНО "Нестеренко центр" Кристина Никитина", — передаёт "Радио 1".

В число спикеров-респондентов вошли:

  • политики,
  • эксперты,
  • экономисты,
  • звёзды шоу-бизнеса,
  • спортсмены,
  • представители НКО.

Всего в марафоне приняли участие 50 спикеров.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
Рожин: ВСУ удалось стабилизировать фронт в районе Северска

Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.

Рожин: ВСУ удалось стабилизировать фронт в районе Северска
Хазин: платформа, на которой стоят США, через три месяца будет разрушена
Экономика и бизнес
Хазин: платформа, на которой стоят США, через три месяца будет разрушена
Силовые структуры
Боевик ВСУ: жители Артёмовска ждут, когда над городом поднимут флаг России
Силовые структуры
ВС РФ частично уничтожили попавших в засаду военных ВСУ в Харьковской области
Любовь Степушова Москва не примет предложение Байдена о переговорах по СНВ Любовь Степушова Анастасия Жукова Модуль "Наука" — рискованное предприятие или прорыв? Анастасия Жукова Ольга Лебедева НАТО настойчиво подталкивает косоваров к эскалации конфликта с Сербией Ольга Лебедева
Силовые структуры
Клупов: РСЗО HIMARS будут уничтожены к середине сентября
Мир. Новости мира
Стремидловский: в Польше начинают думать о расплате за поддержку Украины
Newsweek: Порошенко попросил оружия и заявил, что Россия “выдохлась”
Силовые структуры
Newsweek: Порошенко попросил оружия и заявил, что Россия “выдохлась”
Последние материалы
Радийщики установили рекорд РФ по самому продолжительному марафону: сутки эфира
Россияне смогут увидеть самый яркий звездопад года в августе
Шольц: ФРГ направляет Украине вооружение, которого ещё нет у немецких ВС
В Казани судебного пристава-дознавателя задержали за посредничество во взятках
Верещук: эвакуация из Донбасса обязательная, но "принуждать" не будут
Белый дом: в Афганистане ликвидировали главаря "Аль-Каиды"*
Минобороны Украины: Киев проводит военные операции вместе с Польшей
GТ: КНР готова запустить ракеты в сторону Тайваня как предупреждение США
Малышева оценила шансы Чубайса на выздоровление: "Главное — это плазмаферез"
На странице ВК Медведева появился пост о Казахстане: "Искусственное государство"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников