"Радио 1" совместно с "Нестеренко центром" установили рекорд России по самому продолжительному марафону-интервью с одним ведущим в прямом эфире Кристиной Никитиной, который продлился ровно сутки.
Интервью-марафон стартовал 30 июля в 12:00 и финишировал 31 июля в 12:00 по московскому времени.
"Марафон стал самым долгим интервью в России, рекорд зафиксировал представитель "Книги Рекордов России" Станислав Коненков. Он уточнил, что это первый рекорд такой продолжительности, установленный женщиной. 24-часой эфир провела теле- и радиожурналист, член Союза журналистов России, директор АНО "Нестеренко центр" Кристина Никитина", — передаёт "Радио 1".
В число спикеров-респондентов вошли:
Всего в марафоне приняли участие 50 спикеров.
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