Радийщики установили рекорд РФ по самому продолжительному марафону: сутки эфира

"Радио 1" совместно с "Нестеренко центром" установили рекорд России по самому продолжительному марафону-интервью с одним ведущим в прямом эфире Кристиной Никитиной, который продлился ровно сутки.

Интервью-марафон стартовал 30 июля в 12:00 и финишировал 31 июля в 12:00 по московскому времени.

"Марафон стал самым долгим интервью в России, рекорд зафиксировал представитель "Книги Рекордов России" Станислав Коненков. Он уточнил, что это первый рекорд такой продолжительности, установленный женщиной. 24-часой эфир провела теле- и радиожурналист, член Союза журналистов России, директор АНО "Нестеренко центр" Кристина Никитина", — передаёт "Радио 1".

В число спикеров-респондентов вошли:

политики,

эксперты,

экономисты,

звёзды шоу-бизнеса,

спортсмены,

представители НКО.

Всего в марафоне приняли участие 50 спикеров.